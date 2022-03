Morre o radialista Lucivaldo Souza

Faleceu hoje no Hospital do amor, o radialista Lucivaldo Souza, (73), vítima de câncer. O comunicado veio através de um grupo de WhatsApp dos moradores do Caiarí, feito por sua filha.

“Amigos, é com imensa tristeza e com o coração dilacerado que comunico que a voz de Lucivaldo Souza se calou aqui, mas vai abrilhantar lá no céu, meu pai faleceu no dia de hoje”.

Os amigos, parentes e centenas de fãs estão tristes com a notícia. Lucivaldo sempre foi uma pessoa gentil e carinhosa. Deixou esposa e filhos.

O velório será na Funerária Ramos, a partir das 19 horas.

Nahoraonline