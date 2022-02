Morre Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, aos 43 anos A cantora teve problemas renais e estava internada na UTI desde 15 de fevereiro do Hospital Primavera

A cantora Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, morreu aos 43 anos de idade, nesta quarta-feira (23/2). Ela estava internada na UTI de um hospital particular em Aracaju, Sergipe, com problemas renais. A informação foi confirmada pela equipe da artista, em publicação nas redes sociais.

“O Hospital Primavera comunica, com pesar, que a cantora, Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, Paulinha Abelha, faleceu hoje às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo”, diz a nota.

No início de fevereiro de 2022, a cantora precisou ser internada após sofrer enjoos e tontura. A artista foi para a UTI e, devido a complicações causadas por uma bactéria no cérebro, encontra-se em coma Reprodução/Instagram A cantora está internada na UTI devido a problemas renais e não vem reagindo bem aos estímulos médicos Reprodução/Instagram Paulinha, de 43 anos, nasceu em Simão Dias, pequena cidade de pouco mais de 40 mil habitantes do interior de Sergipe. Aos 12 anos, começou a cantar em trios elétricos Reprodução/Instagram Ainda jovem, cantou nas bandas Flor de Mel e Panela de Barro, mas precisou interromper a carreira por dificuldades financeiras Reprodução/Instagram Ela entrou para a banda Calcinha Preta em 1998. No grupo, participou de gravações de sucesso, como “Louca por ti”, “Ainda te amo”, “Baby doll” e “Liga pra mim”, em mais de 20 álbuns gravados pela banda Reprodução/Instagram Após 12 anos, Paulinha saiu da banda para tentar projetos com outros integrantes, mas não teve destaque parecido na cena do forró Reprodução/Instagram Ao lado do então marido, o cantor Marlus Viana, também ex-integrante da Calcinha Preta, ela tentou um novo projeto artístico . A dupla “Paulinha & Marlus” anunciou em 2014 o retorno da banda Reprodução/Instagram Em 2015, o casal se divorciou após 10 anos juntos. Dois anos depois, Paulinha engatou um romance com o dançarino Clevinho Santos, com quem está casada atualmente Reprodução/Instagram Em 2016, ela deixou, pela segunda vez a banda e migrou para a Gigantes do Brasil, que durou menos de um ano. Com Silvânia Aquino, vocalista da Calcinha Preta, ela criou o projeto Silvânia e Paulinha Reprodução/Instagram Porém, em 2018, a dupla desistiu do projeto e voltaram novamente para a banda de origem, Calcinha Preta, onde se apresentam até hoje Paulinha tem mais de 2 milhões de seguidores no perfil do InstagramReprodução/Instagram No início de fevereiro de 2022, a cantora precisou ser internada após sofrer enjoos e tontura. A artista foi para a UTI e, devido a complicações causadas por uma bactéria no cérebro, encontra-se em comaReprodução/Instagram A cantora está internada na UTI devido a problemas renais e não vem reagindo bem aos estímulos médicosReprodução/Instagram

“Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos. Ela estava internada no Hospital Primavera desde o dia 17 de fevereiro, sob os cuidados das equipes médicas de terapia intensiva, neurologia e infectologia”, completa o comunicado, assinado por médicos do Hospital Primavera.

Trajetória

A cantora sergipana iniciou a carreira com 12 anos de idade, cantando em trios elétricos. A trajetória em bandas começou com a Flor de Mel e passou por Panela de Barro e GDO do Forró. Também fez parte das duplas Paulinha & Marlus e Silvânia & Paulinha, bem como do trio Gigantes do Brasil.

O auge da carreira e ponto de maior notoriedade sempre foi a passagem pelo Calcinha Preta. Na primeira passagem, que durou 12 anos, gravou 22 álbuns e três DVDs. Depois de idas e vindas, retornou de forma permanente para a banda em 2018. Sucessos do forró como Louca Por Ti, Vou Te Dominar, 24 horas de Amor, e Tutti-Frutti foram gravados pela artista.

Paulinha Abelha teve o primeiro filho em 2021, fruto do casamento com o dançarino Clevinho Santos. O casal oficializou a união em agosto de 2020. Antes disso, a cantora foi casada por 10 anos com Marlus Viana, ex-vocalista do Calcinha Preta.