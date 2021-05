Morre Spencer Silver, o químico inventor do adesivo do Post-it

Spencer Silver, o inventor do adesivo usado nos Post-its, morreu em casa, em St. Paul, no Minnesota, no último sábado, 8 de maio, aos 80 anos. A notícia foi agora revelada pela família e pela 3M, a empresa onde trabalhou até sua aposentadoria em 1996.

A esposa, Linda, disse que Silver não resistiu a um episódio de taquicardia ventricular.

Em 1968, o químico estava tentando criar um adesivo forte para ser usado na construção de aeronaves, mas depois de falhar esse objetivo acabou por criar inadvertidamente um adesivo não muito pegajoso e leve. Essa invenção iria ser a solução para permitir que os post-its fossem colados e removidos das superfícies facilmente.

Alguns anos depois da invenção de Silver, em 1974, o seu colega Art Fry teve a ideia de usar um adesivo para evitar que os pedaços de papel que usava para marcar o seu cancioneiro enquanto cantava na igreja caíssem. Usou uma amostra do adesivo de Silver para criar um marcador que permaneceu no lugar, sem rasgar as páginas ao ser removido.

Em 1977, era lançado oficialmente o Post-it no mercado. Mas só começou a ter sucesso em 1980, tornando-se até hoje um produto de escritório onipresente. Primeiro na forma de pequenas torres de papéis amarelos e depois, mais tarde, com diferentes cores e tamanhos. Existem atualmente mais de três mil produtos da marca Post-it em todo o mundo.

Durante a sua vida, o inventor teve 37 patentes em seu nome e ganhou vários prémios.

Via Notícias ao Minuto