Morre vítima do coronavírus Tom Moore, veterano britânico que arrecadou milhões contra a Covid-19

O capitão Tom Moore, veterano britânico da Segunda Guerra Mundial que arrecadou milhões para os trabalhadores dos serviços de saúde na linha de frente contra a Covid-19, morreu aos 100 anos, vítima da doença, informou sua família nesta terça-feira (2).

“É com grande tristeza que anunciamos a morte de nosso querido pai, o capitão Sir Tom Moore”, disseram suas filhas em um comunicado.

Moore emocionou o Reino Unido no ano passado, durante o primeiro lockdown do país, ao caminhar por seu jardim com a ajuda de um andador para arrecadar 38,9 milhões de libras (equivalente a R$ 285 milhões) para o Serviço Nacional de Saúde (NHS, em inglês).

Seu empenho espalhou alegria em meio às notícias ruins sobre a pandemia do coronavírus.

Ele tinha sido um feixe de luz brilhando através das tragédias da pandemia e arrecadou milhões para o NHS dando 100 voltas em seu jardim antes de seu aniversário marcante.

A Rainha Elizabeth II homenageou o veterano de guerra inspirador e herói da arrecadação de fundos, Capitão Sir Tom Moore, depois que ele morreu após ser internado no hospital com coronavírus.

Seu tom otimista e sua crença de que ‘Amanhã será um bom dia’ o tornaram querido pelos fãs de todo o mundo, desde jovens a idosos.

Nesta terça-feria (02) foi anunciado que ele faleceu pacificamente no hospital, com sua devotada família ao seu lado.

A Rainha Elizabeth II enviou uma mensagem aos parentes enlutados do Capitão Tom e falou de sua alegria em conhecê-lo pessoalmente.

Um comunicado do Palácio de Buckingham dizia: ‘A Rainha está enviando uma mensagem particular de condolências à família do capitão Sir Tom Moore.

– Sua Majestade gostou muito de conhecer o capitão Sir Tom e sua família em Windsor no ano passado.

‘Seus pensamentos e os da família real estão com eles.’

Mais cedo, suas filhas Hannah e Lucy anunciaram a triste notícia. Disseram: ‘É com grande tristeza que anunciamos a morte de nosso querido pai, o capitão Sir Tom Moore.

‘Somos muito gratos por estarmos com ele nas últimas horas de sua vida; Hannah, Benjie e Georgia ao lado da cama e Lucy no FaceTime. Passamos horas conversando com ele, relembrando nossa infância e nossa mãe maravilhosa. Compartilhamos risos e lágrimas.

“O último ano da vida de nosso pai foi nada menos que notável. Ele foi rejuvenescido e experimentou coisas que sempre sonhou.

‘Embora ele tivesse estado em tantos corações por pouco tempo, ele foi um pai e avô incríveis e permanecerá vivo em nossos corações para sempre.

‘O cuidado que nosso pai recebeu do serviço de saúde e dos cuidadores nas últimas semanas e anos de sua vida foi extraordinário. Eles foram inabalavelmente profissionais, gentis e compassivos e nos deram muito mais anos com ele do que jamais poderíamos imaginar.

O capitão Tom, originalmente de Keighley, West Yorkshire, estava de férias em Barbados em 11 de dezembro, depois que a British Airways lhe ofereceu voos gratuitos para o Caribe. Ele não tinha sido visto em público desde as férias antes do Natal, mas tuitou ao partir: ‘Nunca pensei que, aos 100 anos, poderia viajar novamente. Sou muito grato a todos que tornaram isso possível. O apoio que recebi em 2020 me deu energia renovada e hoje posso marcar algo da minha lista de desejos. ‘

Sua incrível bravura e determinação o tornaram o foco de milhões de famílias que sofrem com a Covid-19 e suas fortes restrições.

O centenário sorriu enquanto se sentava em um assento de avião com seu nome estampado em uma foto compartilhada em sua página oficial do Twitter quando ele foi a Barbados em sua última aparição pública.

