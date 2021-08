Morte misteriosa de uma família em floresta da Califórnia intriga investigadores

A morte de um casal, seu bebê de um ano e seu cachorro, que foram encontrados mortos na semana passada no norte da Califórnia, permanece um mistério nesta segunda-feira (23), sem sinais de golpes, mordidas, envenenamento ou doença.

Foi durante uma excursão na Sierra National Forest, no norte da Califórnia, que a família morreu misteriosamenteA babá da família, preocupada com o fato de a casa estar desocupada, deu o alarme no dia 16 de agosto. A polícia rapidamente encontrou o veículo deles no início de uma trilha de caminhada próxima na Floresta Nacional de Sierra, não muito longe do famoso Parque de Yosemite.

No dia seguinte, equipes de resgate localizaram John Gerrish, de 45 anos, sua esposa Ellen Chung, de 31 anos, sua filha de um ano, Miju, e seu animal de estimação em uma área remota conhecida como Devil’s Gulch (Ravina do Diabo).

De acordo com o San Francisco Chronicle, o homem estava sentado ao lado de sua filha e do cachorro, enquanto a mãe estava mais acima.

“Você chega no local e todos estão mortos. Não há ferimentos à bala, nenhum frasco de remédio, nem uma única pista. É um grande mistério”, disse o xerife do condado de Mariposa, Jeremy Briese, ao jornal.

Segundo a imprensa americana, as necropsias da família não revelaram nada conclusivo.

É possível que as vítimas estivessem desidratadas, já que o termômetro atingiu o pico de quase 43°C no dia de sua morte. Mas isso parece improvável, pois os paramédicos confirmaram que eles estavam carregando água.

Os investigadores agora tentam determinar se as vítimas morreram de envenenamento, seja pelo vazamento de monóxido de carbono de um poço de mineração desativado ou por toxinas liberadas por “algas azuis” que crescem em um rio próximo.

Essas cianobactérias podem se desenvolver em ambientes aquáticos desequilibrados por altas concentrações de nitrogênio e fósforo, muitas vezes sob o efeito do calor.

AFP

© Frederic J. BROWN