Mortes de centenas de peixes em cartão-postal de JP foram causadas por esgoto clandestino

Conforme laudo da Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba (Sudema) , as mortes de centenas de peixes registradas no último dia 25, no Parque da Lagoa, em João Pessoa, podem ter sido provocadas pelo derramamento de esgoto clandestino no local.

Após o ocorrido, técnicos da Coordenadoria de Medições Ambientais (CMA) coletaram amostras da água. “Após análise em laboratório, constatou-se baixos níveis de oxigênio na água – o que pode levar espécies de peixes menos resistentes à morte –, alta densidade de bactérias indicadoras de esgoto, alterações na cor e presença de odores. Uma vez que trata-se de corpo hídrico lêntico (água parada), a acumulação de diversos tipos de contaminantes, como matéria orgânica advinda de esgoto, pode consumir o oxigênio presente na água, baixando o seu nível”, diz o texto.

Em resumo, a instituição afirmou que os técnicos constaram “a presença de esgoto (coliformes termotolerantes em alta densidade) e resíduos de produtos de limpeza (fosfatos, sulfatos e cloretos)”.

A Sudema contatou a Prefeitura Municipal de João Pessoa para que seja traçado um plano com o objetivo de identificar lançamentos clandestinos de esgoto na região.

