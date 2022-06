Mortes no Amazonas: Polícia Federal busca novo suspeito foragido Duas pessoas já estão presas pelos assassinatos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo: os irmãos Pelado e Dos Santos

A Polícia Federal informou, nesta sexta-feira (17/6), que busca por Jeferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, mais um suspeito no caso das mortes do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira, na terra indígena Vale do Javari.

A Polícia Civil e a Polícia Federal realizam buscas pelo agora foragido. Mais cedo, a Justiça Estadual de Atalaia do Norte emitiu um mandado de prisão contra Pelado da Dinha.

“A PF e a PC continuam envidando esforços na localização e prisão do elemento foragido. Solicita, ainda, àquele que tiver alguma informação que possa contribuir com as buscas, que comunique as autoridades imediatamente”, informou a corporação em nota. A PF, contudo, não informou qual seria a participação desse novo suspeito no crime.

