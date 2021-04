Motociclista de 77 anos morre em acidente causado por buracos na RO-133

Na manhã desta terça-feira (06), um motociclista identificado como Cícero, 77 anos, perdeu a vida em um grave acidente de trânsito na RO-133, há cerca de 12 km de Vale do Anari, sentido Theobroma. O acidente envolveu uma camionete Ford Ranger conduzida pelo morador de Vale do Anari e uma motocicleta Honda Biz ano 2015 com placa de Theobroma que era conduzido pela a vítima fatal.

De acordo com as informações apuradas no local, a camionete Ford Ranger seguia sentido ao município de Jaru e o motociclista logo atrás, e quando a camionete reduziu a velocidade para passar por vários buracos na rodovia. O condutor da motocicleta não conseguiu frear e acertou a traseira da camionete. Com a colisão ele foi a óbito ainda no local.

Uma guarnição de serviço da Polícia Militar compareceu local, isolando toda a área até a chegada perícia técnica da Polícia Civil de Jaru.

Após os trabalho de praxe, o corpo ficou aos cuidados da Funerária Cristo Redentor.

