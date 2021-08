Motociclista é baleado em tentativa de assalto na zona rural de Machadinho

Nesta segunda-feira (23), um jovem de 23 anos, Daniel V. A, foi alvejado a tiro, durante uma tentativa de roubo na linha MA 28, zona rural de Machadinho D’Oeste.

Guarnição da Força Tática da PM juntamente com uma equipe do SAMU e com apoio da FORÇA NACIONAL foram acionadas, encontrando a vítima no trajeto em um veículo particular, ele foi transferido para a equipe do SAMU e foi encaminhado ao Hospital Municipal.

A vítima relatou a Polícia que trafegava com sua motocicleta com destino ao distrito de GUATÁ-MT, local onde trabalha, e que no momento em que passava sobre a Ponte do Rio Preto, foi surpreendido por um indivíduo que estava com capacete e uma arma tipo revólver em punho, que o abordou exigindo que entregasse sua motocicleta.

A vítima informou ainda, que em um momento de distração do bandido, ele agarrou a arma com uma das mãos, e nesse momento a arma disparou lhe atingindo na região abdominal. Mesmo ferido ele ainda conseguiu tomar a arma e arremessou no mato. O bandido teria se evadido do local.

Mesmo ferido o jovem conseguiu pilotar sua motocicleta até a vila pé de galinha, em dado momento não conseguiu mais seguir viagem e procurou por socorro com os moradores da região.

As equipes de Força Tática e Força Nacional, fizeram diligências na região no intuito de localizar o criminoso, porém ainda sem êxito.

Via anoticiagora.com.br