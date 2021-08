Motociclista fica gravemente ferido ao ser atingido por carro em cruzamento; VÍDEO

Um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quinta (26), no cruzamento da Avenida Amazonas com Rua Emídio Alves Feitosa, Bairro Agenor Martins de Carvalho, deixou um motociclista com graves ferimentos. Um carro que estava estacionado também foi atingido.

Nas imagens é possível perceber que o motociclista está aguardando na Rua Emídio Alves Feitosa para cruzar a Avenida Amazonas. Após um automóvel passar, o piloto inicia a travessia, mas não se atenta ao automóvel Chevrolet Celta, de cor vermelha, que está transitando na Avenida Amazonas (via preferencial). A colisão é inevitável.

Com o impacto, o motociclista bate a cabeça no parabrisas do carro e é projetado para a beira da rua. Um veículo que estava estacionado também foi atingido no acidente. A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu, sendo encaminhada ao Hospital e Pronto Socorro João Paulo II.

VEJA VÍDEO:

Via Lente Nervosa