Motociclista morre depois de colisão com caminhão na RO 481

Um motociclista de 46 anos de idade, identificado como João, morreu após uma colisão com um caminhão M. Benz na noite desta quarta-feira (26), em São Miguel do Guaporé/RO.

De acordo com informações, a vítima que trafegava pela RO 481 pelo Km 01 sentido contrário ao caminhão acabou batendo em sua lateral momento exato que desviava de buracos na pista.

Após a batida, o condutor da moto caiu ao solo e foi atingido ficando com graves lesões de afundamento no crânio e perna esquerda dilacerada.

Uma ambulância foi acionada para atender a vítima, mas o homem que era de Rolim de Moura morreu no local.

A polícia esteve no local orientado o trânsito e preservando a cena do acidente.

O motorista do caminhão identificado por Lucas de 29 anos permaneceu no local para prestar socorro ao condutor que faleceu. A vítima conduzia uma Honda Fan e a polícia técnico científica realizou os trabalhos de perícia no local do acidente.

Via rotacomando.com.br