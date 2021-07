Motociclista morre em colisão com caminhonete em Guajará-Mirim O motorista do carro informou aos policiais o fato

Marivaldo, de 38 anos, morreu em um acidente no bairro Jardim Esmeralda, município de Guajará-Mirim/RO, na tarde desta terça-feira, 20.

A reportagem do jornal e site O Mamoré apurou informações do acidente, segundo relatos o motorista Francisco de 55 anos, conduzia seu veículo Ford F1000, de cor cinza,pela Avenida Dr. Lewerger, sentido bairros Jardim Esmeralda/Próspero, ao passar na confluência com a Avenida Salomão Ferreira Abiorana colidiu transversalmente com a motocicleta modelo CG 125 Titan, de cor azul, que transitava pela Avenida Salomão Ferreira Abiorana sentido Avenidas Antônio Correia da Costa e 1º de Maio, conduzida por Marivaldo.

A vítima veio a óbito logo após a colisão, uma equipe do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e constatou que Marivaldo não apresentava os sinais vitais. Os veículos apresentaram avarias, o carro estava regular com a documentação e constatado que o motorista é habilitado e permaneceu no local do acidente. A Polícia Militar informou que a motocicleta não apresentava placa de sinalização, e Marivaldo não era habilitado.

A perícia foi realizada no local do sinistro, após os trabalhos o corpo da vítima foi removido pelo veículo rabecão até o necrotério do Hospital Regional Perpétuo Socorro, para após necropsia ser liberado aos familiares.

