Motociclista que morava Cabixi morre atropelado por carreta na BR 364

Foi identificado como Leonardo do Santos Pagani, de 28 anos, o motociclista que morreu ao colidir com uma carreta na tarde desta quarta-feira, 07, a cerca de 08 km do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizado no km 01 da BR-364, em Vilhena.

O jovem, que era natural de Cabixi e segundo informações ainda residia no município, foi atropelado pela carreta após a colisão e teve alguns membros esmagados, além de sofrer politraumatismos.

Apesar de não ter morrido na hora, Leonardo não resistiu até a chegada do socorro e foi a óbito ainda no local.

Devido ao acidente ter ocorrido já no Estado de Mato Grosso, o corpo, que permanecia no local até a conclusão desta reportagem, será levado para Comodoro (MT), após o trabalho de peritos da Polícia Civil, que devem vir de Pontes e Lacerda (MT)..

O FOLHA DO SUL ON LINE conversou, por telefone, com uma irmã do motociclista, cujos pais são agricultores e vivem na Linha 09, zona rural de Cabixi. Ela disse não saber para onde ele estava indo. A entrevistada também explicou que não há parentesco de sua família com o vereador Dhonatan Pagani (PSDB), de Vilhena, apesar do sobrenome igual.

Fonte: Folha do Sul