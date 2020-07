Motociclista sofre fratura exposta após acidente de trânsito

Segundo informações do condutor do caminhão, ele seguia pela Avenida

A Polícia Militar foi acionada por volta das 11:40h da manhã desta segunda feira(13), a comparecer na Av. Tancredo Neves, no bairro Bom Futuro, onde havia ocorrido um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma motocicleta Honda Fan 125Cc, e deixou uma vítima com fratura exposta.

Segundo informações do condutor do caminhão, ele seguia pela Avenida Tancredo Neves sentido ao Posto de combustível Brinati, e no momento em que foi realizar uma conversão à esquerda, o mesmo acabou colidindo frontalmente com o condutor da motocicleta, que teve graves lesões, e fratura exposta na sua perna esquerda.

Ao chegar no local, a vítima já teria sido removido até o HM.

A Perícia Técnica foi acionada e de deslocou do município de Jaru até Machadinho para realização dos trabalhos periciais.

Por JaruNotícia