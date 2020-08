Motor de avião da Azul pega fogo antes de pousar em Porto Velho

Um incidente envolvendo um avião modelo Airbus A320neo pertencente à Azul Linhas Aéreas que fazia o voo AD4545 de Manaus (AM) para Porto Velho (RO), foi registrado logo antes de pousar no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, na última terça-feira (4).

Havia 6 tripulantes e 174 passageiros quando os pilotos notaram um aviso de incêndio num dos motores da aeronave.

De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) da Força Aérea Brasileira, o incidente ocorreu enquanto os pilotos realizavam o procedimento de pouso e, em certo momento, os computadores a bordo do Airbus trouxeram a indicação de “ENG 1 FIRE WARNING”, avisando sobre um incêndio no motor esquerdo (motor 1).

A seguir, os pilotos cortaram o motor defeituoso e executaram os procedimentos previstos no manual da aeronave, vindo a acionar a garrafa de extinção de incêndio e fazendo com que o alarme cessasse imediatamente.

Embora o incidente tenha sido classificado como grave pelo CENIPA, o pouso aconteceu normalmente em Porto Velho às 20h40, assim como todos os passageiros desembarcaram sem nenhum empecilho. A aeronave, por sua vez, sofreu danos leves e segue parada no aeroporto da capital de Rondônia mais de 30 horas após o acidente.

Segundo dados do FlightRadar24, no próprio dia 4 a aeronave deveria seguir para Cuiabá, que é o próximo destino do voo Manaus – Porto Velho – Cuiabá, mas o trecho foi cancelado.

Em contato com a INFRAERO à reportagem foi informada que o avião segue no aeroporto aguardando reparos.

