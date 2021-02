Motorista avança preferencial e causa grave acidente com motoboy

Com a forte batida a vítima foi jogada a vários metros ficando com várias lesões

Durante o final da noite de terça-feira (02), uma guarnição da polícia militar do batalhão de trânsito fez o registro de um grave acidente de trânsito entre dois veículos sendo um carro e uma motocicleta no cruzamento das Ruas Duque de Caxias e Elias Gorayeb no bairro Liberdade em Porto Velho.

De acordo com base as informações de testemunhas, uma mulher estava conduzindo um carro e seguia na Elias Gorayeb sentido Pinheiro Machado quando avançou a preferencial da Duque de Caxias onde foi violentamente atingindo por um motoboy, que com a forte batida a vítima foi jogada a vários metros ficando com várias lesões pelo corpo.

Uma equipe do Samu logo chegou no local e prestou os primeiros socorros e apesar da gravidade a vítima teve apenas escoriações pelo corpo e foi levado para a Policlínica Ana Adelaide. Os policiais não acionaram a perícia por que os veículos já haviam sido retirados do local.

Fonte: Newsrondonia