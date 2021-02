Motorista colide veículo em carreta, joga fora cervejas e foge

Uma colisão lateral entre um veículo Honda Fit e uma carreta Bi trem ocorrida no final da tarde deste domingo (21), no perímetro urbano da BR 364, ocasionou danos materiais ao envolvidos.

Os veículos seguiam em sentidos opostos quando houve a colisão próximo ao Posto Leite.

Segundo o condutor da carreta de propriedade do grupo Maggi, que seguia sentido Porto Velho transportando soja, ele avistou quando o condutor do Fit começou a vir em sua direção por estar distraído manuseando o celular, o caminhoneiro ainda relatou que tentou evitar a colisão jogando para direita e freando o veículo, porém sem sucesso.

O Fit iniciou a colisão no cavalinho do caminhão e só parou quase no segundo engate do veículo.

Após a colisão o condutor que não se feriu, pediu encarecidamente ao caminhoneiro que não acionasse a polícia relatando que ele iria arcar com todos os prejuízos, porem ao perceber que a PRF estaria a caminho jogou no canteiro lateral da via, uma caixa de cerveja e evadiu-se do local.

A Polícia Rodoviária Federal compareceu e confeccionou a ocorrência sem autuação e identificação do condutor do Honda Fit.

Fonte: jaruonline