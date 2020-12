Motorista de aplicativo é baleado com dois tiros e bandidos levam seu carro

A vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU e foi levada para a emergência do Hospital João Paulo II.

Porto Velho, Rondônia – Um motorista de aplicativo foi baleado com dois tiros, na noite do domingo (20), ao reagir a um assalto na Rua Sheila Regina, no bairro Teixeirão, zona Leste.

Segundo informações da vítima, ele teria pego uma corrida no bairro Aponiã, com destino no Teixeirão, quando os dois bandidos com uma arma de fogo anunciaram o roubo.

A vítima reagiu e levou dois tiros, que atingiram a perna e o glúteo e os bandidos o colocaram para fora do carro e fugiram levando o veículo.

A vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do SAMU e foi levada para a emergência do Hospital João Paulo II. Várias viaturas da Polícia Militar estão em buscas para prender os suspeitos.

O carro levado foi um Renault Kwid de cor branca, que foi encontrado horas depois no final da avenida Calama, no bairro Planalto, próximo ao Residencial Cristal da Calama.

