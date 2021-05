Motorista e dois passageiros ficam em estado grave após acidente na BR-364

Um gravíssimo acidente de trânsito foi registrado no início da madrugada desta segunda-feira (10), pela Polícia Rodoviária Federal na BR 364 com Estrada do Japonês no bairro Aeroclube, zona sul de Porto Velho, onde o motorista de uma picape Strada bateu violentamente contra a mureta que divide a rodovia deixando os três ocupantes gravemente feridos.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista estava em alta velocidade e seguia e tinha um casal de jovens como passageiro e seguia na Estrada do Japonês sentido a BR 364 e acabou passando direto e batendo contra a mureta de proteção. Devido à gravidade do ferimento o motorista ficou preso às ferragens e o casal de jovens que estavam com escoriações graves pelo corpo foi retirados de dentro do carro por pessoas que passavam pelo local.

Uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local acionou duas ambulâncias do Samu que chegaram e prestaram os primeiros socorros as vítimas, onde o estado mais grave era do motorista que apresentava ter uns 30 anos que estava com suspeita de traumatismo craniano e as vítimas foram levadas às pressas para a emergência do hospital João Paulo II.

A PRF chegou no local e realizou o bloqueio de parte da rodovia e solicitaram a perícia técnica para fazer os trabalhos necessários e depois o veículo foi retirado do meio da via para liberar o fluxo de veículos que por ali estavam passando.

Via Hora1 Rondônia