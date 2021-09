Motorista é preso por embriaguez e esposa por lesão corporal

Andrew, 24 anos foi preso juntamente com sua esposa identificada como Larissa, 23 anos, após acidente de trânsito ocorrido na Rua Raimundo Cantuária, Bairro Tiradentes, em Porto Velho. O fato aconteceu na noite desta terça-feira (21).

Conforme apurado pela reportagem, Andrew conduzia um automóvel Celta levando sua esposa no banco do passageiro dianteiro, quando foi colidido na traseira pelo veículo HB20S conduzido por uma motorista de aplicativo. Com o impacto, uma criança que estava no colo de Larissa bateu a cabeça no painel do veículo. A mulher então desceu do carro e foi até o veículo da motorista de aplicativo, lhe agredindo com soco na boca e arranhões no braço.

Vários motoristas de aplicativo foram ao local prestar apoio à colega e evitar que ela continuasse a ser agredida pela esposa de Andrew. A Polícia Militar foi acionada e Larissa informou que era ela quem estava dirigindo o carro, mas testemunhas informaram à polícia que era Andrew quem estava conduzindo o veículo Celta. Uma guarnição do Batalhão de Trânsito realizou teste do etilômetro (bafômetro) na motorista do veículo HB20S e o resultado foi negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. O resultado do teste de Andrew foi de 0,48mg/l caracterizando o crime de embriaguez na direção.

Andrew recebeu voz de prisão por embriaguez na direção e sua esposa Larissa foi presa por lesão corporal. O casal e a vítima foram encaminhados à central de polícia para que fossem tomadas as medidas que o caso requer.

Via JH Notícias