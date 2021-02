Motorista faz ultrapassagem indevida, toca em caminhão e cai em esgoto

Acidente aconteceu na tarde deste domingo, 7, na Avenida Eduardo Brigadeiro Gomes, em frente a Associação Donadon, em Vilhena.

De acordo com informações, o motorista de um carro VW Gol, trafegava pela via sentido Juína, quando teria tentado ultrapassar um caminhão pela direita, com isso, acabou tocando no cargueiro, rodou e quase caiu no esgoto pluvial.

Apesar do impacto, não houve feridos, apenas danos materiais.

A Polícia Militar de Trânsito (P-tran) registrou a ocorrência.

Fonte: Extra de Rondônia