Motorista foge após atropelar ciclista na BR-174 em Vilhena

Uma equipe do Corpo de Bombeiros levou o ciclista ao pronto-socorro do Hospital Regional

A poucos instantes, na tarde desta quarta-feira, 24, um ciclista que tentava cruzar a BR-174, em Vilhena, foi violentamente atingido por um veículo que trafegava pela rodovia federal em direção ao aeroporto. A vítima foi levada para o pronto-socorro do Hospital Regional e seu estado é considerado grave.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o ciclista, ainda não identificado, vinha pela Avenida Rondônia e, ao cruzar a rodovia para acessar o bairro Bela Vista, foi atingido pelo veículo do modelo Uno. Com o impacto, o homem foi arremessado sobre o parabrisa do veículo, que quebrou.

As informações apontam que o motorista teria fugido a pé do local. O homem que estava de carona com ele no carro permaneceu no local até a chegada das autoridades. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) preserva o trecho aguardando a chegada dos agentes da Polícia Técnico-Científica (POLITEC).

Por Folha do Sul / Rogério Perucci