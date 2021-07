Motorista morre após cair em córrego de zona rural em RO

Alex ainda foi retirado com vida de dentro do seu veículo, no entanto, acabou morrendo a caminho da UPA.

Alex A. de P. M., de 37 anos, morreu na tarde do último domingo (18), após perder o controle da direção e capotar seu carro, acabou caindo dentro de um córrego na Linha 172, Lado sul, na zona rural de Rolim de Moura (RO).

De acordo com as informações, a suspeitas de que Alex tenha perdido o controle e caído dentro do córrego, que fica no km 4,5 da referida Linha.

A Polícia Militar foi acionada, bem como a perícia criminal, para os trabalhos de procedimentos obrigatórios que o caso requer.

O corpo de Alex foi velado durante a noite do domingo, na residência de sua mãe, na Linha 180 Norte, km 11,5.

Via Alerta Rolim