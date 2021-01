Motorista morre após caminhão tanque capotar na BR-364

As primeiras informações dão conta de que o caminhão saiu da pista e capotou em uma área alagada.

O grave acidente envolvendo um caminhão de combustível do posto Paschoali de Rolim de Moura ocorreu no começo da tarde desta quarta-feira, 20, na BR-364, entre os municípios de Ji-Paraná e Ouro Preto do Oeste.

As primeiras informações dão conta de que o caminhão saiu da pista e capotou em uma área alagada. O motorista, identificado até o momento apenas por Júnior, não conseguiu sair da cabine do veículo e morreu no local. Ainda não se sabe como ocorreu esse acidente.

Fonte: Alerta Rolim