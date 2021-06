Motorista perde o controle da direção e capota caminhonete na RO 133

Além do condutor, sua irmã de 38 anos e seu pai 68 anos também estavam no veículo.

Na manhã desta terça-feira (29), um homem de 46 anos perdeu o controle da direção e acabou capotando uma caminhonete S10 que conduzia na RO 133, próximo ao munícipio de Machadinho D’Oeste-RO.

Além do condutor, sua irmã de 38 anos e seu pai 68 anos também estavam no veículo. A irmã do condutor sofreu lesões tipo edema no olho esquerdo e luxação no ombro direito. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros e foi encaminhada ao Hospital Municipal para atendimento médico. O pai do condutor não sofreu lesões.

O condutor da caminhonete relatou aos PMs que perdeu o controle da direção em uma reta e acabou por sair da estrada e consequentemente capotando o veículo.

A ocorrência foi registrada e encaminhada para a UNISP para as demais providências cabíveis.

