Motoristas de aplicativos protestam no Orgulho do Madeira e denunciam onda de assaltos; veja vídeo

Na noite desta quinta-feira (14), motoristas de aplicativos fizeram uma manifestação em frente ao condomínio Orgulho do Madeira, para chamar atenção sobre os constantes roubos aos profissionais nos últimos dias, em Porto Velho.

Somente na noite de quinta-feira, dois roubos de veículos, celulares e dinheiro foram registrados.

Um dos automóveis roubados foi localizado no condomínio Morar Melhor. Um dos assaltantes foi preso. Já o outro carro foi encontrado abandonado na Rua Abóbora com Rua Cerejeiras, no Bairro Cohab. O celular roubado foi rastreado e teve sua última localização registrada no condomínio Orgulho do Madeira, mas não foi possível recuperá-lo.

Na frente do condomínio, enquanto os outros profissionais protestavam, um dos trabalhadores subiu no capô do carro e desabafou pedindo o fim da criminalidade contra a categoria.

Veja o vídeo

Fonte: rondoniagora