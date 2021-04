Movimentação dos Clubes Rondonienses é destaque da semana

O Barcelona de Vilhena apresentou três novos jogadores ao clube, foram eles o atacante Weverson, o Zagueiro Lucas Almeida e o Lateral direita Diogo. Os três atletas fazem parte do novo grupo de jogadores que já está sendo preparado pelo técnico do clube, Lonay da Luz, no Cone Sul do estado.

Aproveitamos para lembrar que Lucas e Diogo outrora eram adversários direto do Barcelona de Vilhena. Diogo Arthur Pagamunci Derenzo, de apenas dezenove anos, atuou nos últimos dois anos pelo Leão do Norte, enquanto Lucas Lemes de Almeida, de vinte anos, atuou pelo Vilhena, o VEC. Já o atacante Weverson chega ao time profissional após passagem na base do clube.

No próximo sábado, dia 24 de abril de 2021, o Barcelona de Vilhena enfrentará o União Cacoalense, às 16h, porém, devidos aos impasses da liberação dos estádios por causa da pandemia da Covid 19, o estádio ainda não foi definido.

A equipe do Cacoalense também está mexendo em sua equipe, O Zagueiro Lucão que estava atuando pelo Luverdense, foi novamente anunciado pelo clube e está de volta para atuar durante o ano de 2021.

O Atleta atuou no finalzinho do ano de 2020 já como titular do Campeonato Rondoniense desse ano. Aos 23 anos o jogador já passou pelo Atletico (MT), pelo Cuiabá, pelo Cacerense (MT), pelo Luverdense e pelo União Cacoalense.

Enquanto isso o Porto Velho traz uma novidade no elenco. João Pedro chega ao profissional após fazer parte da Conquista do Rondoniense em 2020 e ganhar o merecido espaço no time principal. A jovem promessa de apenas 16 anos foi a primeira contratação do clube visando as competições do ano de 2021. A locomotiva fará de tudo para defender o título e a probabilidade de João Pedro encontrar o seu espaço nesse meio tempo é muito alta.

O garoto teve uma trajetória de destaque na base, e foi motivo de elogio por muitos profissionais da comissão técnica do clube e já é visto como um atleta promissor que deverá ser acompanhado de perto pela diretoria, comissão e técnico. Inicialmente, apesar de demonstrar muita versatilidade para jogar em diferentes posições, João Pedro deverá jogar como meio de campo do Porto Velho.

O Genus também tem mexido no time, enquanto Adauto Silva deixa o clube após receber proposta do Náutico (RR) onde jogará como meia, Toniel Aikanã para a fazer parte do quadro de atletas. A contratação foi anunciada no dia do índio, 19 de abril, em homenagem ao próprio jogador que é indígena. O jogador é de Chupinguaia, e chega para ocupar a vaga de atacante do Genus de Porto Velho. Sobre Adauto, sua saída foi tranquila e liberada por Evaldo Silva, presidente do clube.

O Genus fará sua estreia, pelo campeonato Rondoniense, contra o Real Ariquemes, no próximo domingo dia 25 de abril, no Valerião.