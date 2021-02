MP apura vazamento de amônia em frigorífico de Pimenta Bueno

Ministério Público Estadual requisitou instauração de inquérito policial e a realização de perícia técnica para apuração do fatos. O Ministério Público Estadual (MP-RO) instaurou um procedimento para apurar um vazamento de amônia ocorrido na última segunda-feira (15), no frigorífico da JBS em Pimenta Bueno (RO), a 520 quilômetros de Porto Velho.

Conforme nota divulgada pelo órgão, a Promotoria de Pimenta Bueno também requisitou a instauração de um inquérito policial e solicitou perícia técnica para apuração dos fatos. Outras medidas tomadas, segundo o MP, foram oficiar a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e noticiar a Procuradoria de Ji-Paraná do Ministério Público do Trabalho.

No início da semana, 22 funcionários do frigorífico foram levados ao Hospital Municipal Ana Neta após o vazamento de amônia na indústria. De acordo com a direção do hospital, os funcionários se queixavam de dificuldade para respirar, mas estavam lúcidos. Após o atendimento, eles foram liberados.

A empresa possui um sistema de detecção de amônia, que é um gás usado no sistema de refrigeração. Logo que a canalização se rompeu, um alarme disparou e em menos de um minuto e meio, todos os funcionários já haviam evacuado o prédio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando chegaram no local, todos os colaboradores já estavam fora do prédio e a sala de refrigeração, onde ocorreu o vazamento de amônia, estava isolada.

A produção foi suspensa e os colaboradores dispensados. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local passou por uma descontaminação e houve o reparo da canalização de amônia. Posteriormente, as atividades foram retomadas. A assessoria de comunicação da JBS confirmou o vazamento, destacou que todos os procedimentos de segurança foram seguidos e que a unidade foi rapidamente evacuada. Veja a nota na íntegra: “A JBS informa que na manhã desta segunda-feira foi registrado vazamento de amônia na unidade de Pimenta Bueno – RO. Todos os procedimentos de segurança foram seguidos e a unidade foi rapidamente evacuada.” VÍDEOS: G1 em 1 Minuto Rondônia