MP de Rondônia quer saber quem está tomando vacina contra o Coronavírus através do Município de Porto Velho

Porto Velho, RO – Nesta quinta-feira (21), o promotor de Justiça Geraldo Henrique Ramos Guimarães, coordenador da Força-Tarefa COVID-19, emitiu Ofício exigindo série de informações por parte da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), gerenciada por Eliana Pasini.

Ela tem 48 horas, impreteríveis, para que:

“[…]

a) Encaminhe cópia do Termo de Recebimento das Vacinas contra COVID-19 recebidas por esta capital Porto Velho/RO;

b)Encaminhe cópia do Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19, ou da Resolução que será seguida pelo Município;

c) [Promover] A identificação do servidor público chefe que será o responsável pelo controle da distribuição e aplicação das vacinas contra à COVID-19;

d) Ainda, que o Senhor Prefeito [Hildon Chaves, do PSDB], ao final da aplicação de cada

remessa de vacinas recebidas, encaminhe ao Ministério Público relatório qualificado de todas as pessoas que foram vacinadas, contendo as seguintes informações: nome completo, data de nascimento, número do cartão do SUS, profissão, justificativa pela aplicação da vacina, se profissional da saúde, idoso, indígena ou deficiente.

Por fim, o promotor solicitou o encaminhamento de cópia do despacho “à Coordenação de Vigilância Epidemiológica Municipal para ciência e acompanhamento das recomendações”.

Fonte: rondoniadinamica