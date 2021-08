MP, PF e PM deflagram operação para desarticular organização criminosa formada por militares

O Ministério Público de Rondônia, por meio da Promotoria de Justiça de Ariquemes, deflagrou na manhã desta segunda-feira (9//08), em conjunto com as Polícias Militar e Federal, a Operação Soldado da Borracha, que visa a desarticular organização criminosa armada – formada por policiais militares da ativa, um bombeiro e outras pessoas – que praticava extorsões, de forma estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, em área localizada na região rural de Cujubim.

O grupo, sediado em Ji-Paraná, atuava fortemente armado, agindo na região do Soldado da Borracha, também conhecida como “Estrada do Chaules”. A organização ameaçava posseiros de terras, dizendo-se proprietária dos lotes, forçando moradores a desocuparem as áreas, tomando-as para si.

Foram expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ariquemes 9 mandados de prisões preventivas e 9 mandados de buscas e apreensões.

MP-RO