MPF de Rondônia abre 25 procedimentos para acompanhar cumprimento de sentença sobre aplicação do FUNDEF

Porto Velho, RO – O procurador da República Leonardo Trevizani Caberlon deflagrou 25 processos administrativos no Ministério Público Federal de Rondônia (MPF/RO) a fim de averiguar cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública.

O membro do órgão de fiscalização e controle quer averiguar de recursos recebidos por diversos municípios rondonienses referentes à complementação dos valores pagos a menor pela União, a título de FUNDEF [Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério], no período entre 1998 e 2006, estão sendo aplicados em finalidades distintas à manutenção e desenvolvimento da educação.