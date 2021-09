MPF de Rondônia deflagra inquérito para investigar Clube de Tiro

Porto Velho, RO – O Ministério Público Federal, via Procuradoria República no Estado de Rondônia (MPF/RO), deflagrou inquérito civil a fim de investigar o Clube de Tiro, localizado em Cerejeiras, Cone Sul do estado.

O procedimento está sob incumbência do procurador da República Caio Hideki Kusaba.

No procedimento, o membro do MPF/RO considera “as informações constantes na Notícia de Fato nº 1.31.003.000013/2021-60, acerca de supostas irregularidades no funcionamento do Clube de Tiro localizado na Estrada Aurelino Fernandes da Silva, Chácara 41, fundos da pista do aeroporto, Setor Chacareiro, no Município de Cerejeiras-RO (relatos de moradores da região noticiando desvios de projéteis de arma de fogo disparados daquele local, os quais estariam atingindo suas residências)”.

Ele ressalta ainda ser do Comando do Exército a atribuição fiscalizatória de clubes de tiro, “o que atrai a atuação do MPF para a adoção de eventuais medidas atinentes aos fatos relatados na NF nº 1.31.003.000013/2021-60”.

Com isso, determinou: as seguintes diligências desde já:

“a) solicite-se a publicação desta portaria por meio do Sistema Único;

b) instaure-se o IC nos termos desta portaria, adequando-se o campo “resumo”;

c) cumpram-se as diligências constantes no despacho que acompanha esta portaria”.

