MPF investiga dispensa de licitação em contrato firmado entre Sesau/RO e HCR de Ji-Paraná

Porto Velho, RO – O Ministério Público Federal, via Procuradoria da República no Estado de Rondônia (MPF/RO), deflagrou inquérito civil público a fim de investigar supostas irregularidades em dispensa de licitação.

Essa dispensa teria sido patrocinada pelo Governo de Rondônia, via Secretaria de Estado da Saúde (Sesau/RO), com Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares (COOPMEDH) cujo nome de fantasia trata-se do Hospital Cândido Rondon (HCR) em Ji-Paraná.

E isto, ainda de acordo com a Portaria de instauração do procedimento, com a finalidade de promover a locação de quinze leitos clínicos e seis de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), todos complementares, para combater a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19/SARS-CoV-2) no município.

