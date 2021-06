MPRO dará posse a dois novos Promotores de Justiça Substitutos na próxima quinta-feira

O Ministério Público de Rondônia empossará dois novos Promotores de Justiça Substitutos, em sessão solene do Conselho Superior da Instituição, a ser realizada no edifício-sede do MPRO, na modalidade semipresencial, na próxima quinta-feira (1º/7), às 15h. A cerimônia será presidida pelo Procurador-Geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira, e terá transmissão pela Plataforma Microsoft Teams e pelo canal oficial do MP no Youtube (www.youtube.com/mprobr).

Tomarão posse Luiz Antonio Muniz Rocha e Luciana Maria Rocha Ponte, aprovados no XXII Concurso para Ingresso na Carreira. Os novos Promotores de Justiça Substitutos se juntarão aos 142 Membros do Ministério Público de Rondônia, entre Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça em atividade, atualmente.

Curso – Já investidos no cargo, os integrantes do MPRO passarão por um Curso de Ingresso na Carreira, a ser realizado no período de 5 de julho a 17 de agosto, pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de Rondônia (ESMPRO), por meio da Plataforma Microsoft Teams.

O curso abordará questões relacionadas às áreas de atuação do Ministério Público, nas áreas cível e criminal, além de conhecimento da estrutura administrativa da instituição.

Via DCI-Departamento de Comunicação Integrada