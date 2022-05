Mulher dá à luz durante show do Metallica em Curitiba Segundo a tatuadora, a banda tocava a música "Enter Sandman" no momento do nascimento, pouco antes do show acabar. "Em todos os shows que eu vou alguma coisa tem que acontecer, mas dessa vez acho que me superei", comentou ela nas redes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Grávida de 39 semanas, a tatuadora Joice Figueiró deu à luz o filho Luan no sábado (8) durante o show da banda Metallica, no Estádio Major Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Nas redes sociais, a tatuadora relatou que permaneceu durante todo o evento sentada na área para pessoas com deficiência e que se sentiu bem durante os shows das bandas de abertura. Mas ela começou a ter contrações quando o Metallica subiu aos palcos.

A bolsa de Figueiró estourou no caminho até o ambulatório do evento e não houve tempo para levá-la à maternidade. “Luan Figueiró veio ao mundo dia 07/05/2022 as 23:15 abalando todas as estruturas do metal”, escreveu ela no Instagram.

Segundo a tatuadora, a banda tocava a música “Enter Sandman” no momento do nascimento, pouco antes do show acabar. “Em todos os shows que eu vou alguma coisa tem que acontecer, mas dessa vez acho que me superei”, comentou ela nas redes.

Figueiró disse que está bem fisicamente, mas ainda tentando entender o que se passou. “Há três anos comprei esse ingresso e nunca imaginei que algo assim aconteceria”.