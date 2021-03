Mulher é baleada após confusão em bar na Capital

Uma mulher de 33 anos sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada desta segunda-feira (8), após se envolver em uma confusão em um bar, localizado na Avenida Raimundo Cantuária, Bairro Jardim Santana, na Zona Leste de Porto Velho.

A Polícia Militar apurou que a mulher e seu esposo estavam no bar, quando se envolveram em uma confusão com o proprietário do estabelecimento.

O casal então resolveu sair do local e chamar a Polícia para relatar o crime. Minutos após chegar em casa, a vítima disse que avistou o farol de um carro na frente da residência, e ao se aproximar do portão viu o dono do bar armado.

Ao avistar a mulher, o homem efetuou um disparo, que atingiu o braço da vítima. Ele fugiu juntamente com um comparsa.

A mulher foi socorrida até a UPA Leste, onde recebeu atendimento médico. O acusado não foi localizado pela Polícia.

