Mulher é encontrada morta em banheiro de construção em Rolim de Moura

Uma mulher por nome de Hadacia de Souza Dalmoneck, foi encontrada morta na manhã de quinta-feira, 16, em Rolim de Moura.

Hadacia, de 19 anos, foi localizada no banheiro de uma construção, localizada na Rua Z, no bairro Cidade Alta. Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local e constataram o óbito da vítima. Havia um pano envolto ao pescoço da mulher.

A Polícia Militar também se fez presente no local e resguardou o cenário até a chegada da Polícia Técnica, que durante os trabalhos periciais, constatou preliminarmente que a jovem foi morta por asfixia.

Via Jornal Correio do Vale