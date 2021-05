Mulher é espancada em balneário e marido foge com o acusado

A lesão corporal contra uma jovem de 20 anos aconteceu no início da noite de domingo (30) em um balneário na Estrada dos Japoneses, zona rural de Porto Velho (RO).

A vítima, segundo a ocorrência policial, estava se divertindo com o marido e outras pessoas no balneário. Em determinado momento, a jovem teria discutido com um amigo do marido. O acusado teria partido para as agressões com socos contra a jovem e o marido dela não teria impedido.

A vítima informou para a polícia que o marido ao invés de defendê-la teria fugido do local com o amigo agressor.

Ele levou junto a filha do casal de nove meses. Os policiais militares fizeram buscas, mas ninguém foi preso.

Via rondoniaovivo