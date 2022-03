Mulher é expulsa de avião após se irritar com choro de bebês e agredir tripulação Segundo informações do portal, a passageira teria se tornado agressiva após ouvir o choro de bebês que estavam a bordo, e chegou a tentar abrir uma das portas do avião em pleno voo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A companhia aérea britânica Jet2 baniu uma mulher de voar com a empresa pelo resto de sua vida, após a passageira agir de forma violenta em um voo com destino à Antalya, na Turquia. Em vídeo publicado nesta quinta-feira (24) pelo portal britânico Daily Mail, a mulher identificada como Catherine Bush aparece dentro de um avião gritando de forma agressiva com a tripulação.

Outros passageiros que presenciaram o momento afirmaram ao portal que Bush teria estapeado outros viajantes e acabou por forçar o piloto a desviar a rota para Viena, para que ela fosse expulsa do voo. Com isso, o horário de chegada do voo atrasou em mais de uma hora.

Samantha Fearon, uma das passageiras, disse ao portal que chegou a temer pela própria vida quando viu Bush caminhando para a frente do avião e tentando sair dele no meio do voo. Além do banimento vitalício, ela foi condenada a pagar uma multa de 5 mil libras pelo transtorno causado.

Via mensagem de texto, a companhia aérea lamentou o ocorrido aos demais passageiros e pediu desculpas pelo incidente.