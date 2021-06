Mulher é presa pela PM após fuga e tiroteio na zona Leste

Uma mulher de 23 anos foi presa na noite de segunda-feira (31) após fuga e troca de tiros com a Polícia Militar na região do bairro Cuniã, na zona Leste de Porto Velho (RO). O comparsa dela identificado como Zilo, conseguiu fugir.

Policiais militares do Batalhão de Choque disseram que faziam ronda de rotina nas proximidades do Skate Park na Avenida Caúla com Guaporé. O casal em uma motocicleta Yes de cor prata foi visto na contramão de direção. A mulher que conduzia o veículo ao ver os policiais saiu em fuga. A equipe policial foi em perseguição e o criminoso que estava na garupa atirou contra os militares.

Houve troca de tiros até que a motocicleta parou nas proximidades da Avenida Amazonas, ainda no bairro Cuniã. O criminoso que era passageiro fugiu a pé pulando muros de residências.

A mulher foi detida no local por direção perigosa. Ela informou que o amigo dela, Zilo, havia a convidado para ir devolver uma arma que ele tinha emprestado. Pelo serviço a mulher afirmou que ganharia a quantia de R$ 50,00.

A motocicleta não constava restrição de roubo. Porém, através de consulta no nome de Zilo foi verificado que ele está com mandado de prisão em aberto. A mulher presa foi levada à Central de Flagrantes.

Via rondoniaovivo