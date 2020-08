Mulher é socorrida desacordada após levar surra da sogra na zona Leste

Uma jovem de 25 anos foi socorrida para a UPA desacordada após ser espancada pela sogra de 51 anos na noite de quarta-feira (12) em uma residência localizada no bairro Socialista, na zona Leste de Porto Velho (RO).

Quando uma equipe da Polícia Militar do 5° Batalhão foi acionada para o local, a vítima já tinha sido socorrida por populares e a autora do crime fugido. As informações que os militares obtiveram no local foram de que após uma discussão por motivos não revelados a sogra espancou a nora até ela cair desacordada.

A vítima permaneceu em observação na unidade de saúde e a ocorrência foi registrada no DP da área para a Polícia Civil seguir com as investigações.

Por rondoniaovivo