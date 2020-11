Mulher é torturada e assassinada após cortar o pênis do irmão que havia estuprado a sobrinha

Franciele de Lima Meira do Carmo, 27 anos, foi assassinada no interior de uma residência localizada na Rua 21 de Abril em Palotina. O corpo foi encontrado neste sábado (14)) com os pés e as mãos amarradas, e com um corte no pescoço.

Franciele chegou a ser presa após cortar o pênis do irmão de 13 anos no dia 08 de junho do ano passado em Francisco Alves. Na ocasião, ela relatou à polícia que o adolescente havia abusado de sua filha de três anos. A polícia ainda investiga se a morte de Franciele tem alguma ligação com o caso.

Fonte: PortalCM7