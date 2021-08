Mulher flagra marido conversando com outra no WhatsApp e parte para a violência

A Polícia Militar prendeu no domingo (29) um casal de 22 e 27 anos por lesão corporal recíproca em uma residência no bairro Castanheira, na zona Sul de Porto Velho (RO).

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher ao chegar em casa viu o marido ao celular. Desconfiada, ela puxou o telefone das mãos do marido e percebeu que ele estaria conversando com outra mulher via aplicativo WhatsApp.

Foi nesta hora em que a acusada partiu para cima do marido com tapas no rosto e arranhões. O homem revidou e também agrediu a esposa, além de quebrar o celular dela ao chão.

Quando a Polícia Militar chegou e ouviu as versões dos envolvidos decidiu levar os dois presos para a Central de Flagrantes.

