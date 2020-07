Mulher flagra namorado com outra em condomínio e o caso vai parar na delegacia

Durante a noite de quarta-feira (29) um casal de namorados de 25 e 37 anos foi conduzido para a Central de Flagrantes após se agredir em um condomínio localizado na região Central de Porto Velho (RO).

As informações da ocorrência são de que a mulher teria flagrado o namorado com outra companhia no apartamento e revoltada passou a agredi-lo com arranhões, tapas e arremessou um frasco de perfume na cabeça dele, causando corte.

O homem teria revidado e desferido socos na namorada, além de usar uma tesoura para riscar os braços dela. Quando a Polícia Militar chegou, os dois receberam voz de prisão por lesão corporal recíproca.

O homem teve de receber atendimento médico antes de ser apresentado na delegacia.

Por Rondoniaovivo