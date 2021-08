Mulher leva tiro no lugar do filho apenado monitorado por tornozeleira

Uma mulher de 37 anos, identificada pelo nome de Roseane, foi vítima de uma tentativa de homicídio no decorrer da noite de terça-feira (24), ao ser alvejada com um tiro nas costas enquanto estava na frente de sua residência localizada na Rua Muriaé no bairro Marcos Freire, zona leste de Porto Velho.

De acordo com informações que a vítima repassou para os policiais militares do 5º batalhão, ela estava na frente de sua residência na companhia do filho, um jovem de 20 anos que é apenado monitorado por tornozeleira eletrônica e saiu do sistema prisional a cerca de 15 dias, quando um carro modelo Fiat Palio de cor prata parou e um elemento desceu de posse de uma pistola e efetuou vários tiros contra mãe e filho onde eles ainda tentaram correr e a mulher acabou levando um tiro e caiu ao solo e na sequência os criminosos fugiram do local tomando rumo ignorado.

A vítima foi colocada dentro de um carro de um morador vizinho e foi socorrida para a Policlínica José Adelino onde recebeu os primeiros socorros e devido a gravidade do ferimento teve que ser transferida por uma equipe do suporte avançado do Samu para a emergência do hospital João Paulo II, para que pudesse passar por exames, pois a bala ficou alojada em seu corpo.

Os policiais começaram a intensificar o patrulhamento em determinado momento o carro usado no crime foi encontrado abandonado no loteamento Parque Amazônia no bairro Mariana, sendo que foi constatado que era roubado através de pesquisa na placa. Foi solicitada uma equipe de Papiloscopista para tentar encontrar alguma impressão digital deixada pelos criminosos. No local os policiais encontraram uma cápsula de pistola calibre 380 e foi entregue junto com a ocorrência no 6º DP para investigações.

Via Hora1 Rondônia