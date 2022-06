Mulher morre atropelada em acostamento da BR-364

Uma mulher, de 44 anos, identificada até o momento como Rose, morreu na manhã desta segunda-feira (13), em um grave acidente na BR-364, em Ji-Paraná, proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade.

De acordo com informações preliminares, a vítima trabalhava nas proximidades e foi atropelada no acostamento da via, por um Fiat Strada, que seguia sentido Ouro Preto para Ji-Paraná. O condutor permaneceu no local do acidente.

rondoniagora