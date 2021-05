Mulher morre em grave acidente na zona leste de Porto Velho

De acordo com testemunhas, uma moto ocupada por duas pessoas colidiu violentamente com um carro

O gravíssimo acidente que resultou na morte de uma mulher ainda não identificada aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (21), no cruzamento das ruas Jaqueline Ferry com Benedito Inocêncio, bairro JK, zona leste da capital.

De acordo com testemunhas, uma moto ocupada por duas pessoas colidiu violentamente com um carro modelo Cross Fox, e na batida a mulher morreu no local, e outras pessoas ficaram lesionadas sendo atendidas pelo Samu.

A Polícia Militar foi acionada e já se desloca para colher mais informações.

Via pvhnoticias.com.br