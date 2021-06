Mulheres fecham quartéis em Porto Velho, Jaru e Ji-Paraná; Comando da PM garante policiamento

O movimento de esposas de policiais militares conseguiu fechar, entre sexta-feira e este sábado (12) quartéis de Porto Velho, Jaru e Ji-Paraná, o que levou o Comando da PM a reforçar o policiamento nessas cidades com forças especiais ou de cidades vizinhas

Em nota a PM informa que se mantém atenta aos movimentos e que se reuniu com dirigentes do MP e Tribunal de Contas apresentando a viabilidade do Governo do Estado em conceder melhoria salarial.

Sobre o fechamento dos quartéis, a PM diz que o Comando também atento à “questão da manifestação causada pelas esposas de policiais militares e deixa claro que o policiamento ostensivo em Porto Velho está sendo mantido de forma normal e, ainda com o reforço do Batalhão da Polícia de Choque e a Forças Táticas, visando garantir a ordem e a segurança de toda a população. O reforço foi necessário para suprir a deficiência causada pelo movimento de mobilização das esposas de policiais militares que chegaram a acampar e fecharam alguns quartéis, impedindo a saída de viaturas”

Na Capital, apenas o 5º BPM foi fechado pela manifestação, sem prejuízos “consideráveis na promoção da segurança pública nas localidades até o presente momento, uma vez que na Capital o 1º BPM, o 9º BPM, o Batalhão de Polícia de Choque e as Forças Táticas, têm suprido a deficiência.”

E em Jaru, o 7º BPM do Município de Ariquemes foi acionado supriu a necessidade de policiamento na localidade. “Ao final do movimento, quem agiu em desacordo com a lei, terá que se explicar perante a mesma.

Em Ji-Paraná, o policiamento desempenhado pelo 2º BPM foi reforçado com as “demais organizações militares da região que estão atuando para garantir a segurança, também nas demais localidades”, informa a corporação.

O comando da Polícia Militar de Rondônia reitera sua confiança no Governo do Estado, na certeza que se resolverá esse impasse no mais curto prazo, sem prejuízos para a sociedade rondoniense. Ao mesmo tempo, espera contar com a consciência de todos quanto ao respeito de garantir que a Polícia Militar possa desenvolver a missão de proteger a sociedade.

