Mundo registra mais de 1,1 milhão de novos casos da Covid-19 em 2021

Mais de 1,8 milhão de pessoas morreram nos primeiros dias do ano. Total de casos de coronavírus no mundo passa de 84,6 milhões

Um levantamento recente da Universidade Johns Hopkins mostrou que os dois primeiros dias de 2021 registraram uma triste marca com relação à pandemia de coronavírus. Segundo a instituição, o mundo registrou mais de 1,1 milhão de novos casos de Covid-19 até o dia 2/1. A universidade faz o acompanhamento diário dos números da doença e divulgou informação neste domingo (3/1).

Só no primeiro dia do ano, a instituição registrou mais de 539,2 mil novos casos de infecção por Sars-Cov-2 no mundo. Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, Brasil, Itália e Índia foram os países com mais casos de infecções.

No sábado (2/1), o número de casos saltou para 624,7 mil.

Em 2021, o total de casos no mundo ultrapassou a marca de 84,6 milhões. Em dados cumulativos, os Estados Unidos foi o país que registrou o maior número de ocorrências da doença, com 20,4 milhões de casos, seguido da Índia (10,3 milhões), Brasil (7,7 milhões) e Rússia (3,2 milhões).

Mortes

O levantamento registrou mais de 17,6 mil mortes nos dois primeiros dias de 2021: mais de 9,2 mil no dia 1º e mais de 8,2 mil no dia 2. Nos últimos dias de 2020, os óbitos diários chegaram a passar de 15 mil. Do início da pandemia até agora, mais de 1,8 milhão de pessoas morreram por conta do coronavírus no mundo.

Com relação ao número de mortes, Estados Unidos, México, Reino Unido, Rússia, Brasil e Itália foram os países que registraram os maiores índices no início do ano. Em dados cumulativos, os países com o maior número de mortes pela doença são Estados Unidos (350,2 mil), Brasil (195,7 mil), Índia (149,4 mil), México (126,8 mil) e Itália (74, 6 mil).

O último levantamento do consórcio de veículos de imprensa, divulgado neste sábado (2/1), mostrou que o Brasil registrou 301 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de mortos desde o começo da pandemia chegou a 195.742.

A média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias foi de 704. A média móvel de novos diagnósticos por dia no mesmo período chegou a 35.743, o que representa uma variação de -25% em relação aos casos registrados em duas semanas. Desde o começo da pandemia, 7.714.819 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus.

Metrópoles