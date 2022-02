Na abertura do Ano Legislativo, presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano destaca desafios e avanços do Parlamento

Na abertura do Ano Legislativo, presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano destaca desafios e avanços do Parlamento Solenidade foi prestigiada pelo governador Marcos Rocha e demais autoridades

O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), destacou os avanços, desafios e a contribuição do Parlamento para Rondônia, na abertura do ano Legislativo, na sessão desta terça-feira (15), com a presença do governador Marcos Rocha, do presidente do Tribunal de Justiça, Marcos Alaor, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Paulo Cury, o subprocurador-geral administrativo do Ministério Público, Claudio de Barros, entre outras autoridades

“A celeridade nas aprovações das matérias, a exemplo da aprovação do grande pacote de investimentos do Governo, com o Tchau Poeira, o Governo na Cidade e Governo no Campo, com mais de R$ 800 milhões aplicados nos municípios, comprovam esse comprometimento”, disse Redano

Para o presidente, “a população que mais precisa dos serviços públicos é a grande beneficiada com as ações do Legislativo. Agradecer a parceria e a união do Parlamento. É normal termos discussões, mas há uma convergência sempre em prol da sociedade. Mesmo em tempo de pandemia mais forte, trabalhamos e demos a nossa contribuição”.

Ainda segundo Redano, “debatemos temas cruciais, temas espinhosos, como o Zoneamento, que gerou divergências. Mas, foram debates construtivos. Em cada canto desse Estado, tem trabalho desse Parlamento”

Ao final, ele agradeceu à parceria com o Governo e os demais poderes e instituições, enaltecendo a sabedoria do governador, na escolha dos secretários, que na visão dele “estão fazendo o dever de casa. Que Deus abençoe a todos nós”.

